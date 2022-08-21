بلخيثر :” هذه هي الصعوبات التي سنواجهها في الموسم الجديد”
بقلم عزيز طالبي
ابدى مدافع شباب بلوزداد مختار بلخيثر رضاه التام عما قدمه وزملائه في التحضيرات والاستعدادات للموسم الجديد.
وقال بلخيثر في تصريح له للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد. اليوم الأحد، :”التحضيرات كانت قوية جدا خاصة من الجانب البدني، تعبنا كثيرا وسنكون حاضرين بقوة في المنافسة الوطنية”
وأضاف “المجموعة جيّدة و تسودها الروح الأخوية، الأغلبية يعرفون بعضهم البعض و نحن كقدامى فتحنا الطرق إلى الجدد”
كما أردف “أعلم أنه ستواجهنا صعوبات بحكم أن أي منافس سيدرسنا و ينتظر التألق أمامنا، المنافسة جيدّة و نحن سنستفيد منها”
وختم “هدفنا هو الذهاب بعيدا في المنافسة الافريقية و لما لا إعادة سيناريو المواسم الماضية”.
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