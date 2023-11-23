بلخيثر: “واعون بحجم المسؤولية وهدفنا النقاط الثلاث”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر لاعب شباب بلوزداد مختار بلخيثر، بأن فريقه يمتلك حاليا الخبرة اللازمة في المنافسة الإفريقية، والتي تسمح لهم بحصد النقاط الثلاث أمام يونغ أفريكانز.
وصرخ بلخيثر، للتلفزيون العمومي الجزائري: “كل اللاعبين واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مواجهة يونغ أفريكانز”.
وأكد مدافع الشباب، امتلاكهم للخبرة اللازمة في مثل هذه المنافسة مصرحا: “حاليا نمتلك الخبرة اللازمة في هذه المنافسة الإفريقية”.
وتابع مختار بالخيثر: “هذه المبارة الاولى في دور المجموعات من رابطة الأبطال، تعتبر جد مهمة، ونهدف لابقاء النقاط الثلاث بملعبنا”.
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