بلخيثر وشنيحي يفسخان عقدهما مع الإفريقي

قرّر اللاعبان الجزائريان مختار بلخيثر وبراهيم شنيحي، فسخ عقدهما مع النادي الإفريقي، لعدم تحصلهما على مستحقاتهما المالية لـ5 أشهر.

وكشفت صحيفة “الشروق” التونسية، أنّ الثنائي الجزائري، بات خارج حسابات النادي الإفريقي بعد قرارهما بإنهاء تعاقدهما رسميا مع الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعبان اتخذا هذا القرار بسبب مستحقاتهما المالية العالقة، والتي بلغت 400 ألف أورو، راتب اللاعبان لـ5 أشهر.

كما أوضح ذات المصدر أنّ الجزائريين، وجها ثلاثة إعذارات قبل اتخاذهما هذا القرار، دون أن يتلقيا أي رد من الإدارة.

وأشار الصحيفة التونسية، أن بلخيثر غادر تونس نحو الجزائر أمس الأحد، على أن يلتحق شنيحي، بزميله مطلع الأسبوع المقبل.