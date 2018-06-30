بلخيثر يتجه للبقاء مع النادي الإفريقي

يتجه المدافع الدولي الجزائري مختار بلخيثر للبقاء مع النادي الإفريقي التونسي الموسم المقبل وعدم الإلتحاق بفريق مولودية وهران.

وأوضحت الصحافة التونسية اليوم السبت أن الظهير الأيمن للخضر وجد أرضية إتفاق مع مُسيري الفريق التونسي من الناحية المالية.

وكان بلخيثر مُتواجدا بالعاصمة التونسية في الأيام القليلة الماضية من أجل جلب ورقة تسريحه والإمضاء في فريق مولودية وهران لكن ذلك لن يحدث.

وقد قرر الرئيس الجديد للإفريقي عبد السلام يونسي تسديد الرواتب المتأخرة لإبن الباهية من أجل إجباره على البقاء.