بلخيثر يرد على الايفواريين بسبب انتقادهم التحكيم

رد الظهير الأيمن للمُنتخب الوطني المحلي، مختار بلخيثر، على انتقاد الايفواريين للحكم الموريتاني الذي أدار لقاء ربع النهائي.

وقال بلخيثر، في المنطقة المُختلطة عقب اللقاء:”يجب على الايفواريين اعادة مُشاهدة لقطة الاعتداء التي تعرضت له من طرف لاعبهم وطُرد بسببه”.

كما أضاف:”الدليل على ذلك مُعاناتي من اصابة عقب اللقاء بسبب ذلك التدخل، وتحدثت مع الطبيب بخصوص ذلك”.

“حتى طرد حارسنا كان بالامكان تفاديه، وضربة الجزاء التي سجلنا من خلالها شرعية لأن اللاعب لم يلمس الكرة وضرب اللاعب”.

قبل أن يختم:”الحكم يعرف عمله وعاد لتقنية الفيديو للتأكد من قراراته، ما يهمنا هو التأهل وليس حديث الايفواريين”.