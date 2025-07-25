بلخيثر يعود إلى بيته القديم مولودية وهران بعقد لمدة موسمين

أعلن نادي مولودية وهران، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع المدافع مختار بلخيثر لمدة موسمين، في صفقة أُثارت العديد من ردود الفعل الإيجابية بين جماهير النادي.

وكان بلخيثر قد عاد إلى وهران بعد تجربة ناجحة مع فريق أولمبي الشلف، حيث قدم أداءً مميزًا ساهم في تعزيز صفوف الفريق في الموسم الماضي. وتعتبر هذه العودة خطوة مهمة في مسيرة اللاعب، الذي يريد ان تنتهي مسرته في بيته القديم الذي ترعرع فيه.

ويعد بلخيثر من أبرز اللاعبين في البطولة الوطنية، حيث سبق له أن حمل قميص عدد من الأندية الكبرى في الجزائر، أبرزها شباب بلوزداد، الذي توج معه بعدد من الألقاب المحلية، بعدما سبق له أن خاض تجربة مميزة مع النادي الإفريقي التونسي.

وفي أول تصريح له بعد توقيعه مع “الحمراوة”، قال بلخيثر: “أنا سعيد جدًا بالتوقيع لمولودية وهران، وهو نادي له تاريخ عريق وجماهير رائعة”.

وأضاف بلخيثر ” أتمنى أن أساهم بكل ما أملك في تحقيق النجاح مع الفريق، وأشكر إدارة النادي على الثقة التي منحوني إياها”.

للإشارة، فإن مولودية وهران هو الذي فتح أبواب الاحتراف والالتحاق بصفوف المنتخب الوطني في وقت سابق، حيث ستكون مهمته رد جميل المدرسة الوهرانية بطريقته الخاصة.