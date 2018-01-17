بلخيثر يكشف أسباب عودته للنادي الإفريقي

كشف مختار بلخيثر، أنه إختار العودة لناديه الإفريقي التونسي، حبا في الفريق، نافيا كل ما أشيع عن تعثر مفاوضاته السابقة.

وصرح بلخيثر لصحيفة “الشروق” التونسية: “الأجواء التي عشتها في الإفريقي، والتقدير الذي أحضى به من الأنصار، دفعاني لإختيار العودة لفريقي”.

وأضاف: “عودتي للإفريقي، لاعلاقة لها بفشل إنظمامي لشباب قسنطينة، تلقيت العديد من العروض في الجزائر ومن الخارج، لكن فضلت العودة”.

وكشفت تقارير تونسية، أن إدارة النادي الإفريقي، اشترطت على بلخيثر، سحب دعوته لدى لجنة المنازعات بالإتحاد الدولي، لترسيم عودته للفيرق.