بلخيثر ينضم لنادي القادسية السعودي

حلّ المدافع الجزائري، مختار بلخيثر، لاعب نادي الإفريقي التونسي، اليوم السبت، بمدينة السعودية، لتوقيع عقده الجديد مع نادي القادسية.

وكشف الحساب الرسمي لنادي القادسية، عبر “تويتر”، وصول بلخيثر، اليوم إلى السعودية، أين سيجتاز الفحص الطبي قبل توقيع عقده الجديد.

وأوضحت مصادر صحفية سعودية، أن المدافع الجزائري، سيوقع على عقد إعارة ضمن صفوف نادي القادسية، إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

وأوضح نادي القادسية، من خلال منشوره على “تويتر”، جميع الأندية التي حمل ألوانها مختار بلخيثر، خلال مشواره الكروي.