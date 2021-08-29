بلخير: “الأجواء رائعة في المنتخب ونطمح للفوز على بورندي”

أبدى اللاعب محمد بلخير اعجابه بالأجواء التي تسود المنتخب الوطني للمحليين، فغي تربصهم التحضيري الجاري بقطر، مبديا عزمه رفقة زملائه على تحقيق الفوز في ثاني ودية لهم أمام بورندي.

وصرح بلخير، للموقع الرسمي للفاف: “التربص يجري في أفضل الظروف، وهو ما مكننا من الفوز في الودية الأولى أمام المنتخب السوري”.

وأضاف: “تنتظرنا مباراة ثانية غدا أمام بورندي، والتي نطمح من خلال لتحقيق نتيجة ايجابية، والفوز بالمواجهة”.

وتابع محمد بلخير: “الأجواء رائعة في المنتخب، سواء بين اللاعبين، أو مع المدرب ومختلف الأطقم الفنية”.