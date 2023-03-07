بلخير :”الكوكي صاحب الفضل في تألقي أمام المريخ”

كشف مهاجم شباب بلوزداد اسلام بلخير أن الهدف الوحيد الذي سجّله لفريقه كان بفضل نصائح مدربه نبيل الكوكي.

وقال اسلام بلخير في تصريح له عقب المباراة “حققنا فوزا مهما و ثمينا أمام منافس صعب، الفوز سيسمح لنا، من البقاء في مقدمة الترتيب و سنسعى إلى التأهل إلى الدور المقبل”.

كما أضاف بلخير “التأهل إلى الدور الربع نهائي سيأتي بالعمل الجاد”

وختم عن هدف الوحيد الذي كان رائعا “تبعت كل تعليمات الكوكي الذي رفع من معنوياتي قبل المباراة وقال لي أنه الذي سيمنح الفوز للفريق”.

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