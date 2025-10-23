بلخير: “تحضيراتنا لمواجهة حافيا كوناكري تجري في أفضل الظروف”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب شباب بلوزداد، إسلام بلخير، بأن التحضيرات التي يجريها فريقه، استعدادا لمواجهة حافيا كوناكري، تجري في أفضل الظروف.
وصرح بلخير، اليوم الخمس، في هذا الخصوص: “التحضيرات لمباراتنا ضد حافيا كوناكري تجري في ظروف حسنة”.
كما أضاف: “نعمل على تطبيق تعليمات المدرب في التمارين، من أجل تقديم المردود اللازم يوم المباراة بهدف تحقيق التأهل”.
وتابع اسلام بلخير: “كنا ننتظر عودة أنصارنا إلى المدرجات منذ مدة، ونتمنى أن تكون عودتهم فأل خير علينا”.
