بلخير :”جاهزون للإطاحة بمنتخب الكاميرون”

ابدى اسلام بلخير مهاجم المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة استعداده وزملائه للإطاحة بمنتخب الكاميرون غدا في المواجهة القوية ضمن الألعاب الإسلامية. التي تجري بقونية التركية.

وقال بلخير في تصريحه الذي نقلته الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية، اليوم الأحد: “حضرنا جيدا لمباراة الغد، كما قمنا بتحضير جيد في الجزائر قبل التنقل إلى قونية”

وأضاف”مستعدين لتحقق نتجة إيجابية”.

كما ختم مهاجم شباب بلوزداد ” لما لا نحقّق الفوز للعب بابريحية تامة في مجموعتنا و الاستعداد بمعنويات مرتفعة لباقي التحديات”.

يذكر. أن مجموعة الجزائر تضم كل من البلد المنضم تركيا والسنغال والكاميرون.

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