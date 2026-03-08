بلخير: “حققنا ثلاثة نقاط مهمة بالنسبة لنا”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن لاعب شباب بلوزداد، إسلام بلخير، الفوز الذي حققه فريقه، أمس السبت، بثلاثة مقابل هدف، ضد فريق مستقبل الرويسات، ضمن الجولة الـ22 من البطولة.
وصرح بلخير، عقب هذا الفوز: “دخلنا جيدا في المباراة، ما سمح لنا بتسجيل الهدف الأول مبكرا، قبل اضافتنا الهدف الثاني”.
كما أضاف: “تسجيل هدفين في وقت مبكر، سهل من مهمتنا في باقي أطوار اللقاء، وتمكنا من انهاء المباراة بأريحية”.
وتابع لاعب الشباب، إسلام بلخير: “النقاط الثلاثة التي حصدناها في هذه المباراة ستكون جد مهمة بالنسبة لنا”.
رابط دائم : https://nhar.tv/WAIYh