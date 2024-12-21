بلخير: “درسنا الأهلي جيدا للعودة بنتيجة ايجابية”

أكد مهاجم شباب بلوزداد، اسلام بلخير، جاهزية فريقه للعودة بنتيجة ايجابية، من مواجهته المرتقبة غدا الأحد، أمام الأهلي المصري.

ويحل الشباب ضيفا على الأهلي، بملعب “القاهرة” الدولي، بداية من الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر. في لقاء مؤجل عن الجولة الـ 3 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ويملك الشباب 3 نقاط في المجموعة الثالثة، التي يتصدرها أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بـ 5 نقاط، مقابل 4 نقاط للأهلي ونقطة وحيدة، لملعب ابيدجان الايفواري.

وعن مباراة الغد، قال بلخير في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم السبت. رفقة المدرب عمراني: “ستكون صعبة أمام فريق قوي ومنظم ومعروف على الساحة القارية”.

قبل أن يستدرك لاعب الشباب: “نحن محضرون جيدا، ودرسنا رفقة المدرب نقاط ضعف وقوة الأهلي، من أجل أن نكون حاضرين يوم اللقاء ونحقق نتيجة ايجابية”.