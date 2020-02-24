بلخير: “نملك أحسن اللاعبين في البطولة ونغيز أعاد لنا الثقة”

ثمّن متوسط ميدان مولودية الجزائر عبد النور بلخير الفوز الذي حققه فريقه أمسية اليوم الإثنين أمام إتحاد العاصمة في إطار الجولة الـ19 من المحترف الأول.

وتحدث بلخير في تصريح لقناة الكأس القطرية بعد نهاية المباراة أين تحدث عن الدور الذي لعبه المدرب نبيل نغيز قائلا:

“الداربي عنده طعم خاص، الحمد لله ركزنا جيدا وتحصلنا على النقاط الثلاثة، ونحن نلعب على لقب البطولة، واليوم حققنا الفوز الثالث على التوالي بعد الفوز أمام الرجاء المغربي في البطولة العربية وشبيبة الساورة ، وإتحاد العاصمة “.

وأضاف: ” المولودية تضم أفضل لاعبي البطولة ومع ذلك مررنا بفترة فراغ، قبل قدوم المدرب نبيل نغيز الذي أعاد الثقة للاعبين”.