بلخير: “وصول الشلف للنهائي ليس صدفة وعازمون على إسعاد أنصارنا”

أكد لاعب شباب بلوزداد، إسلام بلخير، صعوبة مأمورية فريقه في نهائي كأس الجمهورية المرتقب بعد غدِ الخميس، بملعب ميلود هدفي بوهران، أمام أولمبي الشلف.

وعلى هامش الحصة التدريبية التي كانت مفتوحة أمس الاثنين، أمام وسائل الإعلام، بملحق ملعب “نيلسون مانديلا” قال بلخير: “مباراة النهائي لن تكون سهلة أمام منافس صعب ولم يصل إلى النهائي صدفة”.

وبالرغم من ذلك، إلا أن بلخير، عبّر عن تفاؤله بقدرة الشباب على التتويج وختم: “نحن نحضر بجدية مع المدرب لنكون حاضرين يوم اللقاء من أجل إسعاد أنصارنا”.