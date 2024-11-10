بلخير: “ّتنتظرنا مباريات أخرى صعبة علينا أن نحسن التفاوض فيها”

ثمّن لاعب شباب بلوزداد اسلام بلخير، فوزهم أمام ترجي مستغانم، مشددا في ذات الوقت على ظرورة التفاوض كما ينبغي في المباريات المقبلة التي تنتظرهم.

وصرح بلخير، للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “حققنا ثلاثة نقاط بصعوبة أمام منافس يحسن التفاوض في ملعبه”.

كما أضاف: “طبقنا التعليمات التي قدمها لنا المدرب، وحصدنا ثمار ذلك بتحقيق الفوز، وحصد نقاط هذه المباراة”.

وتابع اسلام بلخير: “تنتظرنا مباريات أخرى صعبة، وعلينا أن نحسن تسييرها من أجل بلوغ هدفنا في نهاية الموسم واسعاد أنصارنا”.