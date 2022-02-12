منهم دولة عربية.. بلدان تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

دعت دولة الكويت، رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد، على خلفية تصعيد التوترات حوله بين روسيا والغرب.

وبهذا تعتبر الكويت، أول دولة عربية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا.

وحثت الخارجية الكويتية، في بيان نشرته اليوم السبت، مواطني البلاد الراغبين في السفر إلى أوكرانيا على تأجيل هذه الرحلة في الوقت الراهن.

كما دعت الوزارة الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى “المغادرة حفاظا على سلامتهم”. وكذا والتواصل مع سفارة بلدهم في كييف عبر خط هاتفي طارئ.

هذا وطالبت دول عديدة، بينها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والنرويج وكندا، من مواطنيها مغادرة أوكرانيا فوراً لدواعٍ أمنية. وذلك على خلفية المزاعم بشنّ عمليات عسكرية روسية قريباً على الأراضي الأوكرانية.

ودعت مجموعة من الدول مواطنيها لمغادرة أوكرانيا بأسرع ما يكمن أو الامتناع عن السفر إليها إلا في حال الضرورة القصوى.

وطلبت بريطانيا يوم الجمعة من مواطنيها مغادرة أوكرانيا فورا لدواع أمنية.

بدورها، وصفت وزارة خارجية النرويج الوضع في أوكرانيا بأنه “خطير وغير قابل للتنبؤ”، داعية المواطنين لمغادرة البلاد.

ودعت خارجية لاتفيا المواطنين مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن أيضا.

وصدرت توصيات مماثلة عن وزارة الخارجية في الجبل الأسود، التي دعت مواطنيها “لدراسة إمكانية مغادرة أوكرانيا”.

بدورها قامت كوريا الجنوبية بتشكيل فريق عمل خاص لمراقبة الأوضاع في أوكرانيا.

وقررت سلطات البلاد حظر السفر إلى أوكرانيا اعتبارا من 14 فيفري، وأوصت المواطنين الموجودين في أوكرانيا مغادرتها.

وأصدرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة توصيات مماثلة سلطات كل من اليابان وهولندا والنمسا.

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