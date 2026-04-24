“بلدنا الجزائر” توقّع الحزمة الثانية من عقود إنجاز مشروع إنتاج الحليب المجفف بأدرار

وقّعت شركة “بلدنا الجزائر”، مساء يوم أمس الخميس، الحزمة الثانية من عقود إنجاز مشروعها لإنتاج الحليب المجفف بولاية أدرار، مع مؤسسات جزائرية وأجنبية تنشط في مجالات الخدمات، المقاولات وتوريد الأبقار، بقيمة إجمالية تفوق 635 مليون دولار.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد. والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش وسفير قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة، إلى جانب ممثلي الشركة الأم القطرية “بلدنا”.

وستسمح هذه الحزمة بالشروع في تكوين القطيع، وإنجاز الأشغال المدنية، وإقامة مصنع للخرسانة. ومرافق للإقامة والخدمات، إلى جانب إطلاق برنامج استيراد الأبقار الحلوب ابتداءً من شهر نوفمبر 2026.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح ركاش أن توقيع هذه الحزمة يمثل خطوة متقدمة في مسار تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي على أرض الواقع.

مبرزًا أهميته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وخلق حركية اقتصادية معتبرة، ودعم جاذبية الاقتصاد الوطني.

وأكد التزام الوكالة للتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة لمرافقة المشروع وضمان سرعة وتيرة إنجازه. ودعم المشروع من خلال تسهيل الاستفادة من التحفيزات والمزايا التي يمنحها قانون الاستثمار. إلى جانب عرض فرص المناولة المتاحة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الناشئة.