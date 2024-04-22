“بلدنا”..حليب قطري جزائري لمشروع ينطلق يوم الأربعاء

سيتعزز الإنتاج الوطني للحليب، بمشروع أجنبي سينجز بالشراكة مع الجزائر ويساهم في تخفيض فاتورة واردات البودرة المستعملة.

توقع الحكومة الجزائرية من خلال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يوم الأربعاء القادم على اتفاقية مع شريك قطري لانجاز مشروع كفيل بإنتاج الحليب يحمل اسم “بلدنا”، وهو المشروع الذي أكد بشأنه رئيس الجمهورية أنه سيرى النور قريبا.

وقد اختير للمشروع إحدى الولايات الجنوبية للوطن في انتظار الكشف عن اسمها وتحديد عدد الوظائف الني سيخلقها والمساحة التي يتربع عليها.

ويعتبر هذا الانجاز كثمرة للزيارة التي قادت الرئيس عبد المجيد تبون إلى دولة قطر العام الماضي والتي تم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات.

ومن بين المشاريع الأخرى التي تجسدت تلك المتعلقة بمشروع المستشفى الجزائري الألماني القطري غربي العاصمة بمدينة زرالدة.

وفي وقت سابق تم الاعلان عن إحصاء مائة رغبة في الاستثمار بادر بها أجانب، وتمت دراستها على مستوى وكالة الاستثمار في انتظار تجسيدها مباشرة عقب اعتماد قانون الاستثمار الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة.

وعليه، فإن العديد من المشاريع الهامة في مرحلة متقدمة جدا من الدراسة مثل مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني. بسعة ثلاثمائة سرير ومشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب بالشراكة مع مجمع قطر للاستثمار.