“بلدنا” لإنتاج الحليب واللحوم الحمراء.. وزير الفلاحة يتباحث مع مديرها العام

استقبل محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقر الوزارة ، محمد معتز الخياط الرئيس المدير العام للشركة القطرية “بلدنا” و وفد الخبراء المرافق له و بمعية سعادة سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي أحمد نعمه النعمة.

حيث تباحثا سبل تعزيز الشراكة والتعاون في المجال الزراعي. ويندرج هذا اللقاء استكمالا لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب واللحوم الحمراء.

وخلال هذا اللقاء، تطرق الطرفان لموضوع الاستثمار والفرص المتاحة في الجزائر لتجسيد مشاريع شراكة بين البلدين.

وفي هذا السياق استعرض الوزير أهم برامج التنمية المدرجة في خارطة طريق القطاع. والأهمية القصوى لدمج هذا المشروع في السياسة الاقتصادية للجزائر.

أعرب محمد معتز الخياط عن استعداده للاستثمار في الفلاحة بالجزائر وذلك من خلال استغلال كل الفرص المتاحة لما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.