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الوطني

“بلدنا” مشروع جزائري قطري لانتاج الحليب و100 مشروع أجنبي ينتظر التجسيد

بقلم حبيبة محمودي
“بلدنا” مشروع جزائري قطري لانتاج الحليب و100 مشروع أجنبي ينتظر التجسيد
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تحصي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، مائة رغبة في الاستثمار بادر بها أجانب، وتمت دراستها على مستوى الوكالة في انتظار تجسديها مباشرة عقب اعتماد القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منع العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة.

وعليه، فإن العديد من المشاريع الهامة في مرحلة متقدمة جدا من الدراسة مثل مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني. بسعة ثلاثمائة سرير ومشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب بالشراكة مع مجمع قطر للاستثمار.

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