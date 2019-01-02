بلديات أم البواقي تستقيد من 39 حافلة للنقل المدرسي

تم اليوم، بولاية أم البواقي توزيع 39 حافلة للنقل المدرسي لفائدة بلديات الولاية الـ29 و ذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة.

وأشرف على حفل تسليم الحافلات والي الولاية مسعود حجاج الذي صرح بالمناسبة أن هذه العملية كلفت خزينة الدولة أكثر من 280 مليون دج.

تعتبر حصة أولى تستفيد منها الولاية في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

وأعلن الوالي في سياق متصل أن ولاية أم البواقي ستستفيد في المستقبل القريب بحصة ثانية لحافلات النقل المدرسي.

ستوزع على البلديات التي عبرت عن احتياجاتها في هذا المجال من أجل تكفل جيد بظروف تمدرس التلاميذ.