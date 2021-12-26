بلدية أولاد يعيش بالبليدة تُكرم بدران بعد تتويجه بكأس العرب
بقلم عباس عادل
أقدم المجلس الشعبي البلدي الجديد بمقر بلدية أولاد يعيش بولاية البليدة وبحضور أعضاء المجلس الجدد وجمع من الحضور بتكريم اللاعب الدولي و إبن مدينة البليدة عبد القادر بدران.
وذلك بمناسبة نيله رفقة المنتخب الوطني الجزائري الكأس العربية تحت رعاية الفيفا 2021، وتهنئته بمناسبة دخوله القفص الذهبي متمنيين له حياة زوجية سعيدة.
حيث كشف رئيس بلدية أولاد يعيش امحمد العيشي للنهار أن تكريم بدران جاء احتراما وتقديرا لما قدمه ابن مدينة البليدة بدران خلال كأس العربية الأخيرة.
رابط دائم : https://nhar.tv/Kkayf