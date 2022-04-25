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بلدية إن غار: منحة تصل لـ20 مليون للمتفوقين في الباك والبيام

بقلم نادية بن طاهر
بلدية إن غار: منحة تصل لـ20 مليون للمتفوقين في الباك والبيام
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أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية إن غار في إن صالح، عن جوائز مالية تحفيزية، لصالح الطلبة المقبلين على اجتياز إمتحاني شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط.

وحسب بيان لمصالح البلدية، ستمنح جائزة معتبرة تقدر بـ 20 مليون سنتيم لكل من تحصل على معدل 16/20 فما فوق في جميع الشعب بالنسبة لطلبة شهادة البكالوريا.

كما سيتم منح 10 مليون سنتيم بالنسبة لطلبة شهادة التعليم المتوسط.

ويأتي هذا، في إطار تشجيع الطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.

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