قناة النهار بلدية البويرة ترفض عرض مؤسسة عمومية بـ 12 مليار لإنجاز مشروع الإنارة والوالي ينتفض في وجه المسؤولين بقلم النهار أونلاين نشر في 30 جانفي 2023 - 23:42 شارك غرِّد أرسل 86 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XEexv اقرأ أيضا "الرئيس تبون: الولاة محميون واليوم الناس كلها إبتعدت عن الأخطاء المقصودة قناة النهار 19 جانفي فاسألوا : تحريم النياحة على الميت قناة النهار 19 جانفي شاهد الحافلات التي ستنقل الأنصار إلى ملعب براقي قناة النهار 17 جانفي بعد سنوات طويلة .. بلدية سرايدي بعنابة تكتسي حلة بيضاء قناة النهار 20 جانفي الجلفة : تزويد الأسواق باللحوم لكسر الأسعار وكبح جشع المضاربين تحسبا لشهر رمضان قناة النهار 28 جانفي صريح جدا: هل يقتني المواطن الجزائري المنتوجات الكهرومنزلية المحلية ؟ قناة النهار 30 جانفي فاسألوا : صنفان من أهل النار قناة النهار 13 جانفي المسيلة: فنان تشكيلي يجسد "قبطان" تميمة الشان الرسمية بالجبس قناة النهار 27 جانفي بوقرة : نعرف المنافس جيدا..ولازم نحافظو على الحرارة قناة النهار 30 جانفي حسين آشيو: محزن ما يحدث لفريق كبير كمولودية وهران قناة النهار 23 جانفي