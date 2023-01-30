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قناة النهار

بلدية البويرة ترفض عرض مؤسسة عمومية بـ 12 مليار لإنجاز مشروع الإنارة والوالي ينتفض في وجه المسؤولين

بقلم النهار أونلاين
بلدية البويرة ترفض عرض مؤسسة عمومية بـ 12 مليار لإنجاز مشروع الإنارة والوالي ينتفض في وجه المسؤولين
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