بلدية الجزائر الوسطى: المطاعم مستثناة من رفع الطاولات والكراسي

ذكر رئيس المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، اليوم السبت، أن المطاعم مستثناة من رفع الطاولات والكراسي.

وجدد التذكير لتجار البلدية الناشطين بالإطعام السريع والمقاهي ودير الشاي، أنه قد تم منع وضع الكراسي والطاولات داخل القاعات والمواقع.

أما أصحاب المطاعم فيبقى نشاطهم ساري مع احترام للإجراءات والبروتوكولات الصحية المتفق عليها والمنصوص عليها في مقررات الفتح التدريجي.

وقد أعلنت بلدية الجزائر الوسطى، الخميس الماضي، عن غلق 3 حدائق عمومية ومنع الطاولات والكراسي بالمقاهي ومحلات الفاست فود.

يأتي هذا بناء على القرارات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الامنية لولاية الجزائر ولاسيما المتعلقة بمكافحة تفشي وباء الكورونا.

وتم اتخاذ قرار غلق 3 حدائق عمومية، حيث يتعلق الأمر بكل من حديقة الحرية، حديقة الساعة الزهريةـ حديقة بيروت.

بالإضافة الى غلق كل المواقع و المساحات العمومية المستغلة من طرف المقاهي و دير الشاي.

كما تم منع الطاولات و الكراسي على مستوى كل المقاهي والأكل الخفيف والسريع.