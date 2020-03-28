بلدية الجزائر الوسطى تدعو العيادات الخاصة وأطباء الأسنان لضمان المداومة وتتوعد المخالفين

دعا رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش العيادات الخاصة وأطباء الأسنان عبر مقاطعته لضمان المداومة وفتح عياداتهم.

نشر اليوم بطاش عبر حسابه على الفيسبوك انه لا يسمح للخبازين بمزاولة نشاط بيع الحلويات بكل أنواعها.

كما إستثنى مير الجزائر الوسطى مُصلحي العجلات من قرار الغلق على غرار أكشاك التبغ وبيع الجرائد.

من جهة أخرى توعد عبد الحكيم بطاش كل من يُخالف هذه الإجراءات بسحب الترخيص منه ومتابعته .

وتدخل هذه الاجراءات التي إتخدتها بلدية الجزائر الوسطى ضمن تدابي الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا.