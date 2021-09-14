بلدية الجزائر الوسطى تضع معدات التنظيف تحت تصرف المواطنين

وضع رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش معدات التنظيف والصهاريج المائية تحت تصرف المواطنين الراغبين في المشاركة بحملة التنظيف التي أطلقها.

وكانت بلدية الجزائرالوسطى قد أطلقت مؤخرا حملة تنظيف تحت شعار احترام البيئة سلوك حضاري والنظافة مسؤولية الجميع.باعتبار أن المواطن شريك فعال في المحافظة على البيئة والمحيط.

كما وضع رئيس البلدية ارقام خاصة تحت تصرف المواطنين، وخدمة “ألو بلديتي” من خلال الرقم الأخضر.

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