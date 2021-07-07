بلدية الجزائر الوسطى تطلق مشاريع تنموية لعصرنة وجه العاصمة

أطلقت بلدية الجزائر الوسطى، العديد من المشاريع التنموية على مستوى إقليم البلدية، و هذا بهدف عصرنة و تحسين جمالية وجه العاصمة.

وقال رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش،عبر صفحته الرسميةعلى “الفايسبوك” أن وتيرة هذه الأشغال تسير بخطى سريعة، مضيفا أن البلدية أصبحت عبارة عن ورشات مفتوحة في قطاع الأشغال العمومية.

كما صرح رئيس البلدية في نفس السياق، بوجود عدة مشاريع تنموية هامة متعلقة بالمرافق العمومية من شأنها أن تغير الأوضاع إلى أحسن ماهي عليه.

وقد مست المشاريع التنموية الأشغال العمومية و المتمثلة في تبليط الأرصفة بالخرسانة المطبوعة بمختلف شوارع البلدية عبر خمس حصص، أما مشاريع الجانب البيئي فتمثل في تهيئة الحدائق و المساحات الخضراء و فضاءات اللعب.

إلى جانب ذالك، فقد تم تجديد شبكة اﻹنارة العمومية باﻹنارة الاقتصادية ذات تقنية “لاد”، عبر إقليم البلدية، كما يحرص المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى على تهيئة الملاعب و المرافق الرياضية ووضعها تحت تصرف الجمعيات و الشباب.

كما وضع رئيس بلدية الجزائر الوسطى، تعليمات صارمة بتهيئة المدارس التربوية المتواجدة عبر اقليم البلدية وتجهيزها قبل الدخول المدرسي المقبل.