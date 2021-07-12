بلدية الجزائر الوسطى تعود لحملة تعقيم شوارعها ضد كورونا

قررت بلدية الجزائر الوسطى، العودة لحملة التطهير و تعقيم شوارع و أحياء البلدية للحد من انتشار وباء كورونا، في الوقت الذي يشهد فيه الفيروس منحى تصاعدي.

و حسب ما أعلن عنه رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، فإن حملة التطهير والتعقيم ستشهد مختلف المرافق العمومية و محطات توقف الحافلات وأحياء و شوارع البلدية.

كما أكد بطاش ان مصالحه ستسخر كل إمكانياتها البشرية و المادية بما فيها تسخير شاحنات صهاريج المياه، و المعقمات وهذا لإنجاح حملة التعقيم و التنظيفـ، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللاّزمة لحماية العمال و الموظفين، وتزويد المصالح المختصة بوسائل التنظيف والتطهير والتعقيم في أماكن العمل.

هذا و دعا رئيس بلدية الجزائر الوسطى، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة و الحذر للحد من انتشار وباء كورونا، كما وضع خدمة ألو بلديتي تحت تصرف مواطني و مواطنات البلدية للإبلاغ عن أي طارئ.