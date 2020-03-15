بلدية الجزائر الوسطى تقرر غلق الحدائق العمومية والمرافق الثقافية بسبب كورونا

اتخذت بلدية الجزائر الوسطى، بعض الإجراءات الاحترازية، لتقليص تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من مساء اليوم.

وحسب بيان بلدية الجزائر الوسطى، اليوم الأحد، سيتم تنظيف وتطهير الساحات العمومية والأحياء بماء جافيل وباستعمال الصهاريج المائية

وسيتم غلق الحدائق العمومية التابعة لمصالح البلدية أو المؤسسات التابعة لها، وغلق المرافق الثقافية.

كما سيتم تأجيل كل النشاطات بكافة أنواعها، مع تزويد المساجد بمواد التطهير والتعقيم بغرض تطهير المساجد بعد كل صلاة.

ومن بين الإجراءات الاحترازية أيضا تنظيف وتطهير وتعقيم محطات توقف الحافلات.

كم تم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال والموظفين وتزويد المصالح المختصة بوسائل التنظيف والتطهير والتعقيم في أماكن العمل.

وقررت بلدية الجزائر الوسطى، منع حضور العمال المصابين بالزكام أو الأنفلونزا.