بلدية الجزائر الوسطى تكرم فنانين غنوا للخضر

كرمت بلدية الجزائر الوسطى، في حفل بمقر البلدية، مجموعة من الفنانين الذين سجلوا أغاني خاصة بالفريق الوطني، و شجعوا بها رفقاء القائد “رياض محرز” في كأس أمم إفريقيا 2019، بمصر، والتي فاز بها الخضر، في الـ19 من شهر جويلية الجاري.

و من بين المكرمين، المطربة “كريمة الصغيرة”، بأغنيتها، “Allez Allez Les Verts”، والتي شاركها فيها “الشاب رضا”.

بالإضافة إلى المغني “طارق لقليعي”، بأغنية “تيكي تاكا”، والتي عرفت نجاحا كبيرا، وحصلت على 10 ملايين مشاهدة، منذ طرحها على موقع الفيديوهات “اليويتوب”.

للإشارة، تم تسجيل أكثر من 50 أغنية للخضر، في فترة قصيرة جدا، وذلك تشجيعا للفريق الوطني لكرة القدم، بمناسبة مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2019، بمصر، والتي فازت بها الجزائر، لتعلق النجمة الثانية في قميصها.