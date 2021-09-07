بلدية الجزائر الوسطى توزع المحافظ على تلاميذ التحضيري والإبتدائي

كشف اليوم رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى السيد عبد الحكيم بطاش عن توزيع المحافظ المدرسية للأقسام التحضيرية و اقسام السنة الاولى دون استثناء، والسنوات الأخرى يستفيد منها فقط تلاميذ العائلات المعوزة، عبر مختلف بلديات الجزائر الوسطى.

وبخصوص المطاعم المدرسية المتواجدة بإقليم بلدية الجزائر الوسطى، فستفتح ابوابها أمام التلاميذ في اليوم الاول من الدخول المدرسي و ستوفر وجبات ساخنة و متكاملة بناء على تعليمات رئيس بلدية الجزائر الوسطى السيد عبد الحكيم بطاش

ولإنجاح الموسم الدراسي، تجري التحضيرات على قدم وساق في مختلف المؤسسات الابتدائية، و ستقوم مصالح البلدية بعملية تطهير وتعقيم المدارس الابتدائية التابعة لإقليمها، وهذا حفاظا على سلامة وامن التلاميذ و المحيط المدرسي.

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