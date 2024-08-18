بلدية الحراش تضخ 2 مليار سنتيم في خزينة النادي الهاوي

أعلنت بلدية الحراش، اليوم الأحد، عن ضخ مبلغ 2 مليار سنتيم، في خزينة النادي الهاوي، كإعانة للفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وكان رئيس النادي الهاوي لإتحاد الحراش مصطفى مقور، قد اجتمع مع الوالي المنتدب لدائرة اتحاد الحراش و رؤساء البلديات، الذين وعدوا بمنح الفريق الحراشي مبالغ مالية لبلوغ الأهداف.

وقام المسؤولون عن الفريق الحراشي، بتعزيزات عديدة في بيت الفريق من لاعبين، أبرزهم الحارس فوزي شاوشي و الفنان هشام العقبي.

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