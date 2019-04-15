بلدية الزيامة المنصورية بجيجل تحذر من وجود حليب من نوع “ديالي” فاسد

حذر رئيس بلدية الزيامة المنصورية بجيجل المواطنين من استهلاك مادة حليب الاكياس الحاملة للعلامة التجارية ديالي لصاحب ملبنة اميزور ببجاية.

وحسبما صرح به رئيس البلدية فؤاد عميرة في اتصال هاتفي خص به النهار فان اسباب قيام مصالحه باصدار مراسلة.

يتم من خلالها التحذير من استهلاك هذه الحصة من منتوج حليب الاكياس للعلامة التجارية المذكورة تعود الى حجز كمية من هذه الحصة.

التي تبين انها تحتوي على بعض الشوائب كمادة الحصى ما دفع بمصالح البلدية اتخاذ هذه الاجراءات الوقائية.

في انتظار اجراء التحاليل المخبرية اللازمة.

ايمن عبد الرحيم