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بلدية الطاهير بجيجل تطلق حملة لقتل الكلاب المتشردة

أخبار الجزائر
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بلدية الطاهير بجيجل تطلق حملة لقتل الكلاب المتشردة
بقلم مصطفى.ق    

أعلنت السلطات المحلية لبلدية الطاهير الواقعة في ولاية جيجل على صفحتها بـ”الفايسبوك”، عن إطلاق حملة للقضاء على الكلاب المتشردة.

وتداول رواد “الفايسبوك” بيانا يحمل ختم البلدية مؤرخ بتاريخ 10 من الشهر الجاري.

و ينهي البيان لعلم كافة سكان البلدية أن مصالح البلدية، تبدأ اليوم حملة للقضاء على الكلاب المتشردة  رميا بالرصاص.

الحملة تدوم إلى غاية 19 أفريل المقبل و تتسمر ليلا و نهارا .

كما طالبت مصالح البلدية من السكان من مربي الكلاب أن يربطوا كلابهم في بيوتهم.

محذرة من أن أي كلب يتواجد بالشارع في هذه الفترة يعتبر متشردا، و يقتل مباشرة.

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