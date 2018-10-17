بلدية العلمة الغنية تفتقر للمرافق الرياضية والملاعب الجوارية

تفتقر بلدية العلمة بولاية سطيف إلى المرافق الرياضية، رغم أنها تعد من أغنى بلديات الجزائر، في ظل ماتزخر به من رجال المال و الأعمال.

ولما تعرفه من حركية إقتصادية كبيرة، خاصة لمكانتها الإستراتيجية في الشرق الجزائري وإمتلاكها لأحد أهم الأسواق، ألا وهو سوق دبي.

الذي أصبح مقصد المواطنين من كل الولايات بل تعداه إلى زوار من دولتي تونس وليبيا.

ولقد عرفت هذه الحركية الإقتصادية بروز العديد من رجال الأعمال في المدينة، التي إستثمرت في مجال الإستيراد والتصدير والعقار.

وكذا الصناعة الخفيفة والثقيلة إلا أن كل ذلك لم يشفع لهذه المدينة أن ترتقي إلى مصاف المدن التي تحتوى على مرافق رياضية.

التي تعد متنفس للشباب، الذي لا يجد سوى الملاعب الجوارية لممارسة الرياضات خاصة كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى في البلاد.

ويطالب شباب العلمة من السلطات المحلية والولائية، السماح للخواص بالإستثمار في الجانب الرياضي.

حتى يتم إنشاء هياكل رياضية بمقاييس عالمية تماشيا مع سمعة مدينة العلمة الاقتصادية العالمية.