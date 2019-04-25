بلدية العلمة تستفيد من 1130 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري

تم تسليم مقررات إستفادة ومفاتيح لعينة من المستفيدين ضمن حصة 1134 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري ببلدية العلمة شرق سطيف.

وشهد مستوى إقليم ولاية سطيف، توزيع 13 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، على أن يتم توزيع خلال السنة الجارية

ما مجموعه 8 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ سلم منها خلال الشهر الفارط بمدينة العلمة 970 وحدة سكنية

بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية ولتحسين السكن و تطويره”عدل” و175 وحدة سكنية أخرى بصيغة السكن الترقوي المدعم،وتوشك على نهايتها

بكامل السكنات المبرمج تسليمها خلال سنة 2019 و العمل جار لربطها بمختلف الشبكات و تسليمها للمستفيدين في “الآجال المحددة” .

وإستفادت ولاية سطيف في إطار البرامج السكنية منذ سنة 2005 إلى غاية اليوم بـ 120 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ

منها 95 ألف وحدة تم تسليمها و 19 ألف تجري أشغال إنجازها والباقي في مرحلة الإنطلاق.