بلدية القبة تكرم مدرب المنتخب الوطني للناشئين ارزقي رمان

نظمت بلدية القبة حفل تكريمي خاص بمدرب المنتخب الوطني أقل من 17 سنة ارزقي رمان، على شرف الانجاز الكبير الذي حقّقه رفقة اشباله في كأس العرب.

والتقى ارزقي رمان رئيس بلدية القبة زوهير بوسنينة، اين تبادل الثنائي أطراف الحديث، كما كان التاج العربي برفقتها.

كما أشاد رئيس بلدية القبة بكفاءة ابن القبة ارزقي رمان التي جعلت الجزائر تتوج بلقب إقليمي مهم.

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