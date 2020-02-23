بلدية براقي توضح حول وفاة الشاب خلال عملية هدم جدار بمدرسة فاطمة نسومر

عزى رئيس بلدية براقي الحاج غازي، عائلة بلهواري علي بعد وفاة إبنها خلال قيام مصالحها بهدم جدار العزل بمدرسة فاطمة نسومر.

وقال رئيس البلدية في بيان توضيحي ان مصالح البلدية قامت بتنفيذ أمر الهدم بالمدرسة الواقعة بحي 13 هكتار ببلدية براقي.

وان الجدار الذي كان يقع بين ساحة المدرسة و التدفئة المركزية والادارة، اين يوجد عداد لغاز المدينة والذي بني منذ سنة 2012.

وخلال عملية الهدم التي أشرف عليها مصالح البلدية بحضور عناصر الدرك الوطني خرج ابن المفتشة البالغ من العمر 19 سنة، ورغم محاولة منعه من قبل أعوان الدرك الوطني،إلا أنه نتج عن ذالك اصابته بسبب الشضايا من الجدار.

وعند وصول رئيس البلدية تعرض لشتى انواع السب والشتم و الاهانة من أم الضحية وابنائها.