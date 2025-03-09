بلدية برج بوعريريج.. تسجيل تجاوزات صحية في عدد من المخابز ومحلات الحلويات

في إطار جهودها لحماية الصحة العامة، نفّذ الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية ببلدية برج بوعريريج، اليوم، خرجة ميدانية تفقدية استهدفت عدداً من المحلات التجارية، خصوصاً المخابز ومحلات صناعة الحلويات، بهدف مراقبة مدى التزامها بشروط الصحة والنظافة.

وخلال هذه الجولة، رصدت الفرق الرقابية تجاوزات خطيرة تتعلق بنقص معايير النظافة، مما يشكّل خطراً على صحة المستهلكين.

ووفقاً للتقارير الأولية، فإن العديد من هذه المحلات تفتقر لأبسط الشروط الصحية المعمول بها، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية ردعية ضد المخالفين.