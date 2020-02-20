بلدية برهوم.. فيديو قرعة الحج مفبرك هدفه الإساءة لسكان المنطقة وأعيانها

أصدرت بلدية برهوم بولاية المسيلة، اليوم الخميس، بيانا، قامت فيه بتوضيح ما بات يعرف بقضية الغش والتدليس خلال قرعة الحج.

وحسب البيان الذي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإن تحقيقات الدرك بخصوص الفيديو قادت إلى تحديد هوية أول من قام بنشره.

وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت أن الفيديو مفبرك، وأن الهدف من وراء ذلك هو رغبة الجاني في التشهير بضحيته وهو أحد أعيان المنطقة والإساءة له.

وتأسفت مصالح البلدية، في بيانها، على نقل الفيديو عبر قنوات فضائية وصفحات ناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي، من دون التأكد من صحة مضمونه.