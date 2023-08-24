بلدية خنشلة: مياه منبع عين الكرمة غير صالحة للإستهلاك

أعلن المجلس الشعبي البلدي، لبلدية خنشلة، أن مياه المنبع الطبيعي للمياه “عين الكرمة”. غير صالحة للإستهلاك وهذا بناءً على نتائج التحاليل المخبرية والتي تؤكد تلوث مياه المنبع بالمياه المستعملة.

وجاء في بيان المجلس الشعبي البلدي أنه “في إطار الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وحفاظا على الصحة العمومية. ينهي رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى علم كافة المواطنين القاطنين عبر إقليم تراب بلدية خنشلة أن مياه المنبع الطبيعي للمياه عين الكرمة. غير صالحة للإستهلاك وهذا بناءا على نتائج التحاليل المخبرية والتي تؤكد تلوث مياه المنبع بالمياه المستعملة”.

كما حذر المجلس من خطورة استهلاك مياه المنبع إلى غاية معالجة التلوث.