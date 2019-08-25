بلدية ذراع القائد ببجاية تغرق في النفايات ومياه الصرف الصحي

وجه سكان بلدية ذراع القائد نداءا لوالي بجاية و رئيس دائرة خراطة نداءا استعجاليا للتدخل لوقف المعاناة التي يعيشونها بسبب النفايات و مياه الصرف الصحي

وحسب نصوص الشكاوى و الصور التي اطلعت عليها “النهار اونلاين” فإن النفايات انتشرت بصورة كارثية، ولم يتم رفعها منذ شهر.

كما عرفت العديد من قنوات الصرف الصحي انسداد مما أدى لصعود هذه المياه و انتشارها بالشوارع و الطرقات مما أصبح يشكل خطرا على السكان.

وأشار السكان في نص شكواهم إلى التدهور الكبير الذي مس ايضا شبكات الطرقات على مستوى البلدية مما أرجع التنقل فيها صعبا للغاية.

كما أبدى سكان بلدية ذراع القايد تخوفهم من حدوث كارثة بيئية على مستوى بلديتهم مما قد يشكل خطرا على صحتهم و صحة ابنائهم

ودعا السكان الذين هددوا بالخروج للشارع والي الولائية و رئيس الدائرة إلى ضرورة التدخل العاجل خاصة مع الغياب التام لمصالح البلدية