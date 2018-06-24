بلدية رأس الماء تنفجر بسبب فضيحة فيديو “المير”

تعيش بلدية رأس الماء،جنوب ولاية سيدي بلعباس،على صفيح ساخن بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي،مقاطع فيديو مسربة من داخل مكتب رئيس البلدية.

أين تظهره في وضعيات مخلة بالحياء و هو يمارس الرذيلة مع عديد السيدات.

تنقلت كاميرا النهار لتغطية حيثيات الفضيحة التي عبرت حدود الولاية والوطن مما جعل سكان المنطقة يحتجون ويغلقون البلدية.

وإنتشرت مقاطع الفيديو كالنار في الهشيم وأثارت موجة سخط وغضب واسعة لدى سكان البلدية خاصة.

حيث إعتبروها فضيحة تمس بعرضهم وشرفهم وسمعة بلديتهم التي لطخها منتخب سبق له وأن زار البقاع المقدسة لمرتين.

وسبق أن كان رئيسا لبلديتهم سنة 2013 أين استقال بعد أن توجهت اليه أصابع الاتهام في قضية تتعلق بقفة رمضان.

إلا أن ذلك لم يكفه وأبى الا أن يترشح مرة ثانية ويظفر برئاسة المجلس الشعبي البلدي لبلدية رأس الماء من جديد.

لتطفو فضيحة أخرى من العيار الثقيل للسطح وتكون القطرة التي أفاضت الكأس.

ويناشد سكان بلدية راس الماء السلطات العليا الضرب بيد من حديد في هكذا فضائح والتي تمس بهيبة الدولة ورموزها.

معبرين عن ثقتهم التامة في العدالة التي لطالما كانت في مستوى تطلعاتهم.

الا أن الأياد الطويلة لهؤلاء باتت تخيف المواطنين أن تأخذ القضية منعطفا آخر وينجو المتهم بفعلته دون حساب.