بلدية سكيكدة تكرّم أبطال الجزائر في كرة اليد بـ”سارفيس”!

وعدتهم بمكافأة مالية ثم قامت بتكريمهم بكؤوس زجاجية

اللاعبون رفضوا تلقي الهدية واعتبروها إهانة وقاموا بإعادتها لمصالح البلدية

صنع لاعبو فريق شبيبة سكيكدة، بطل الجزائر في كرة اليد، الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، من خلال رد فعلهم، عقب اكتشاف نوعية الهدية التي تكريمهم بها من طرف مسؤولي بلدية سكيكدة.

واستقبل بطل الجزائر للكرة الصغيرة، من طرف رئيس بلدية سكيكدة، وهذا من أجل الاحتفاء بهم، بعد تمكنهم من افتكاك لقب بطل الجزائر، عقب احتلال المرتبة الأولى في دورة “البلاي أوف” التي أقيمت في العاصمة مؤخرا.

وخلافا لما كان متوقعا من طرف لاعبي الشبيبة، مقارنة بالإنجاز المحقق، وجدوا بأن الهدية التي تم تكريمهم بها من طرف بلدية سكيكدة، عبارة عن أطقم زجاجية خاصة بالمشروبات والعصائر “سارفيس”.

ولم يجد لاعبو سكيكدة من وسيلة للتعبير عن امتعاضهم من الإهانة التي تعرضوا لها، سوى أن أعادوا الهدية إلى مقر البلدية، ولم يكتفوا بذلك، حيث وثقوا العملية من خلال التقاط صور سرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرر لاعبو بطل الجزائر تصرفهم هذا، بوعد رئيس البلدية بمكافأة مالية هامة في حال فوزهم بدورة اللقب حسب ما أكدوه ليجدوا التكريم في النهاية كؤوسا زجاجية.