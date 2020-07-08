بلدية سيدي بلعباس: تعليق بصفة مؤقتة إبرام عقود الزواج

اصدرت بلدية سيدي بلعباس مذكرة الى مديرية الشؤون العامة مصلحة الحالة المدنية امر بتعليق ابرام عقود الزواج بصفة مؤقتة، ابتدا من تاريخ 08 جويلية 2020.

وهذا تطبيقا لمحتوى البرقية الرسمية رقم 77 الواردة عن والي الولاية، مديرية التنظم والشؤون العامة والمتظمنة تزايد عدد الإصابات بوباء الكورونا جراء التجمعات العائلية بمناسبة الأعراس التي تستقطب عدد كبير من الحضور وللحد من ظاهرة انتشار هذا الفيروس بين المواطنين، يعلم رئيس البلدية، انه ابتداء من تاريخ الامضاء على هذه المذكرة.

وتم اعلام مكتب عقد الزواج بالتوقف الفوري و بصفة مؤقتة لعملية ابرام عقود الزواج اللى غاية اشعار لاحق .