بلدية سيدي عمار تستفيد من حصة 2400 وحدة سكنية ايجاري عمومي

أعلنت ولاية عنابة، عن تخصيص حصة سكنية في طور الإنجاز قدرها 2400 وحدة سكنية ذات طابع عمومي إيجاري لفائدة أحياء بلدية سيدي عمار، على أن توزع بعد الإنتهاء من الأشغال، بما فيها التهيئة الخارجية.

والي عنابة أعطى تعليمات صارمة لكل من رئيس دائرة الحجار للشروع في تنصيب لجان التحقيق للبلدية، ومدير السكن لبرمجة خرجة ميدانية للوالي لمواقع إنجاز السكنات في الأيام المقبلة للإطلاع عن كثب عن مدى تقدم الأشغال.

في حين أكد البيان ان مصالح الولاية في ضبط بقية ملفات المشاريع المخصصة لالبلديات المتبقية وهي : سرايدي، الشرفة والعلمة التي ستستفيد من حصصها السكنية، ريثما تضبط ملفات المشاريع نهائيا

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