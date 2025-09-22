بلدية في باريس ترفع علم فلسطين اعترافا بها كدولة

تم رفع علم فلسطين، اليوم الاثنين، على واجهة مبنى بلدية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس. قبيل ساعات قليلة من المؤتمر المقرر عقده اليوم برئاسة فرنسا والسعودية.

وقال رئيس بلدية سان دوني في باريس، ماتيو هانوتان، إنه تم رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية لتأكيد الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأعرب هانوتان، عن أسفه تجاه الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة. قائلًا: “ما نشهده في غزة مؤسف ومروع وهذه لحظة تضامن أمام المجازر اليومية”.

وأكد رئيس البلدية الفرنسية، أنه يجب أن يكون الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين خطوة تتبعها عقوبات أوروبية على إسرائيل.